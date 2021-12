LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val Gardena in DIRETTA: Kilde al comando, Paris accusa quasi due secondi (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23 Dominik Schwaiger (Germania) è stato fermato lungo il pendio e dovrà dunque risalire al cancelletto di partenza per ripetere la prova. 12.21 Lo svedese sta dimostrando di poter competere con i migliori in questa stagione, ma non è la prima volta che lo vediamo finire gambe all’aria. La sua sciata è spettacolare e sempre al limite. 12.19 Ci auguriamo non sia nulla di grave per il giovane Monsen, ieri secondo a sorpresa. 12.17 Attenzione, prova interrotta per la caduta dello svedese Felix Monsen! 12.16 D’altronde il feeling del norvegese su questa pista è invidiabile: lo sciatore originario di Bærum ha vinto tre delle ultime quattro gare disputate sulla Saslong. 12.14 Kilde al comando! 2’03”42 il tempo dello scandinavo, miglior prestazione ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23 Dominik Schwaiger (Germania) è stato fermato lungo il pendio e dovrà dunque risalire al cancelletto di partenza per ripetere la. 12.21 Lo svedese sta dimostrando di poter competere con i migliori in questa stagione, ma non è la prima volta che lo vediamo finire gambe all’aria. La sua sciata è spettacolare e sempre al limite. 12.19 Ci auguriamo non sia nulla di grave per il giovane Monsen, ieri secondo a sorpresa. 12.17 Attenzione,interrotta per la caduta dello svedese Felix Monsen! 12.16 D’altronde il feeling del norvegese su questa pista è invidiabile: lo sciatore originario di Bærum ha vinto tre delle ultime quattro gare disputate sulla Saslong. 12.14al! 2’03”42 il tempo dello scandinavo, miglior prestazione ...

