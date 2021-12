Le toghe hanno un problema (con l'italiano): essere analfabeti non è un diritto, neanche per loro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ha ragione il mio amico Vittorio Feltri quando dice che i caproni ci sono un po' dappertutto e non solo tra i magistrati. Abbiamo avuto un due volte presidente del Consiglio pressoché analfabeta, ed era pure avvocato e docente universitario, il che dimostra in un colpo solo che l'essere ignoranti abbestia non è impedimento per appartenere ad almeno altre tre categorie, politici, azzeccagarbugli e professori. Solo che, se lo specialista in strafalcioni è un insegnante, il peggio che ti capita è che ti impara male l'italiano: cosa grave, ma si sopravvive. Oppure l'avvocaticchio che allestisce un ricorso sgrammaticato: al più, non lo paghi, o ne scegli un altro. E così, ancora, il politico incapace di tenere una frase entro margini decenti di correttezza: lo spernacchi, non lo voti, e amen. Ma il magistrato, no: perché quello, con la sua prosa in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ha ragione il mio amico Vittorio Feltri quando dice che i caproni ci sono un po' dappertutto e non solo tra i magistrati. Abbiamo avuto un due volte presidente del Consiglio pressoché analfabeta, ed era pure avvocato e docente universitario, il che dimostra in un colpo solo che l'ignoranti abbestia non è impedimento per appartenere ad almeno altre tre categorie, politici, azzeccagarbugli e professori. Solo che, se lo specialista in strafalcioni è un insegnante, il peggio che ti capita è che ti impara male l': cosa grave, ma si sopravvive. Oppure l'avvocaticchio che allestisce un ricorso sgrammaticato: al più, non lo paghi, o ne scegli un altro. E così, ancora, il politico incapace di tenere una frase entro margini decenti di correttezza: lo spernacchi, non lo voti, e amen. Ma il magistrato, no: perché quello, con la sua prosa in ...

