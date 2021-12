La vera storia della ballerina della Scala positiva arrabbiata con chi “chi ha scelto di non proteggere se stesso e gli altri” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Due tweet che sono stati “spacciati” (da alcuni, non da tutti) come un’intervista. Poi lo sfogo, sempre sui social, per contestualizzare la sua storia e quel suo sfogo dopo la positività a un tampone. Sara Barbieri, ballerina del Teatro alla Scala di Milano, ha voluto precisare quelle parole scritte nella giornata di ieri, mercoledì 15 novembre, sul focolaio scoppiato all’interno del corpo di ballo del famoso teatro meneghino. Ma le mascherine (non utilizzate) sono solamente un lato della medaglia di un discorso molto più complesso. ma per lavorare ho dovuto togliere la mascherina! Ho rinunciato a tutto il resto per il sogno di riappropriarmi del mio lavoro e ora mi trovo con un pugno di mosche in mano. Non abbassate la guardia, questo virus è bastardo. Ci sono persone più sfortunate di me, io sto ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Due tweet che sono stati “spacciati” (da alcuni, non da tutti) come un’intervista. Poi lo sfogo, sempre sui social, per contestualizzare la suae quel suo sfogo dopo la positività a un tampone. Sara Barbieri,del Teatro alladi Milano, ha voluto precisare quelle parole scritte nella giornata di ieri, mercoledì 15 novembre, sul focolaio scoppiato all’interno del corpo di ballo del famoso teatro meneghino. Ma le mascherine (non utilizzate) sono solamente un latomedaglia di un discorso molto più complesso. ma per lavorare ho dovuto togliere la mascherina! Ho rinunciato a tutto il resto per il sogno di riappropriarmi del mio lavoro e ora mi trovo con un pugno di mosche in mano. Non abbassate la guardia, questo virus è bastardo. Ci sono persone più sfortunate di me, io sto ...

Advertising

AlbertoBagnai : Il termine Lascienza è stato coniato quattro anni fa da #Goofynomics per evidenziare un problema che certa gente ha… - romi_andrio : RT @miriconosci: *TRATTO DA UNA STORIA VERA* 'Sai, stavo pensando di spendere qualche milione per celebrare Dante...' 'Signor Ministro ci… - TommyBrain : LuogoComune:La vera storia di Roger Craig - IacobellisT : LuogoComune:La vera storia di Roger Craig - francom1505 : RT @AlbertoBagnai: Il termine Lascienza è stato coniato quattro anni fa da #Goofynomics per evidenziare un problema che certa gente ha inte… -