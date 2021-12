Juve, aumento di capitale sottoscritto al 92% per 366 mln (Di giovedì 16 dicembre 2021) Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto che in data odierna si è conclusa l’offerta in opzione di massime 1.197.226.782 azioni ordinarie Juventus di nuova emissione (le “Azioni”), rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 ottobre 2021 (l’“aumento di capitale”). Durante il periodo di offerta in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 dicembre 2021)ntus Football Club S.p.A. (“ntus” o la “Società”) rende noto che in data odierna si è conclusa l’offerta in opzione di massime 1.197.226.782 azioni ordinarientus di nuova emissione (le “Azioni”), rivenienti dall’diin opzione deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 ottobre 2021 (l’“di”). Durante il periodo di offerta in L'articolo

