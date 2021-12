Dai cavoletti di Bruxelles un aiuto naturale per liberarsi dalle tossine

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Originari del Belgio, da cui prendono il nome, ma coltivati anche in Francia, Olanda e Inghilterra (comunque nei Paesi del Nord Europa, poiché prediligono un clima freddo), con le loro 53 Kcal per 100 g di alimento crudo, idipresentano delle caratteristiche nutrizionali molto interessanti, al pari di tutte le altre verdure appartenenti alla vasta famiglia delle Crucifere. In Italia, le varietà più conosciute sono Mezzo nano, Perfection, Westlandia e Anagor e si trovano in commercio da ottobre a marzo. Cosa contengono Una porzione didi(200 g) cotti, bolliti, contiene: Acqua (168.2 g) Proteine (9.4 g) Lipidi (1.2 g) Carboidrati disponibili (9.2 g) Amido (1.8 g) Zuccheri solubili (7.4 g) Fibra totale (11.2 g) Sodio (10 mg) Potassio (450 mg) Calcio (96 mg) Fosforo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dai cavoletti

NapoliToday

Inoltre, è presente la sinigrina che aiuta a proteggeretumori del colon, distruggendo ... SONO AMICI DELL'INTESTINO: idi Bruxelles hanno una buona fonte di fibre che nutrono il nostro ...... mentre la sinigrina e altre molecole in esso contenuto aiuterebbe a difendersitumori. è anche ... zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO Ingredienti 500 gdi Bruxelles; 250 g brodo ...di Ambrogio Bianchi. Angelo Paratico, storico e romanziere, presenta il suo nuovo libro, pubblicato dalla Gingko Edizioni e intitolato “Mussolini in Giappone”. Si tratta di un ...I piatti tipici di montagna: cosa mangiare nei rifugi e nei ristoranti, dalle Alpi piemontesi alla Sila, passando per le valli lombarde e le Dolomiti.