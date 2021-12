Crisanti: “Il green pass è un fallimento”. Ma lo vorrebbe super per tutto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – A cosa serve questo green pass? Di sicuro non a impedire la diffusione dei contagi, visti i dati quotidiani sul Covid in Italia. Un po’ tutti se ne sono accorti, finanche uno storico rigorista come Andrea Crisanti. “Il fallimento del green pass è testimoniato dalla crescita dei contagi”, dice il virologo interpellato da LaPresse sulla possibilità di introdurre il tampone obbligatorio per tutti, anche per i vaccinati, per accedere ai grandi eventi. Per Crisanti il green pass “è un fallimento”. Ma… Ipotesi evocata oggi da Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, blindato fino al 31 marzo grazie allo stato di emergenza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – A cosa serve questo? Di sicuro non a impedire la diffusione dei contagi, visti i dati quotidiani sul Covid in Italia. Un po’ tutti se ne sono accorti, finanche uno storico rigorista come Andrea. “Ildelè testimoniato dalla crescita dei contagi”, dice il virologo interpellato da LaPresse sulla possibilità di introdurre il tampone obbligatorio per tutti, anche per i vaccinati, per accedere ai grandi eventi. Peril“è un”. Ma… Ipotesi evocata oggi da Franco Locatelli, presidente del Consiglioiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, blindato fino al 31 marzo grazie allo stato di emergenza ...

