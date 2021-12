Urla, no - vax e battute sessiste, Anzaldi attacca Cartabianca: 'La Rai intervenga' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da molto tempo la trasmissione 'Cartabianca' è al centro delle critiche, sia per via dei 'teatrini' a doppio senso allestiti con Corona, sia per la no vax Urlatrice, ed ospite fissa del programma, a ... Leggi su globalist (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da molto tempo la trasmissione '' è al centro delle critiche, sia per via dei 'teatrini' a doppio senso allestiti con Corona, sia per la no vaxtrice, ed ospite fissa del programma, a ...

Advertising

florastr : RT @Michele_Anzaldi: Rissa in studio, insulti, urla, no vax che imperversano, ripetute battute sessiste di Corona ('se la moglie non te la… - cescamagenta : RT @Michele_Anzaldi: Rissa in studio, insulti, urla, no vax che imperversano, ripetute battute sessiste di Corona ('se la moglie non te la… - GiovanniG1950 : RT @Michele_Anzaldi: Rissa in studio, insulti, urla, no vax che imperversano, ripetute battute sessiste di Corona ('se la moglie non te la… - laura_ceruti : RT @Michele_Anzaldi: Rissa in studio, insulti, urla, no vax che imperversano, ripetute battute sessiste di Corona ('se la moglie non te la… - CostanzaBattis1 : RT @Michele_Anzaldi: Rissa in studio, insulti, urla, no vax che imperversano, ripetute battute sessiste di Corona ('se la moglie non te la… -