MAONO AU-HD300T | Recensione Microfono USB a Zero Latenza

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Se siete streamer emergenti ed avete bisogno di unUSB a, allora quello di cui vogliamo parlarvi oggi potrebbe fare al caso vostro. Si tratta delAU-, usato da chi vuole iniziare a fare streaming su Twitch, Youtube ed altre piattaforme, trasmettendo i propri gameplay e commentandoli in diretta per intrattenere gli spettatori.AU-Partiamo dal contenuto della confezione, la quale include: Un cavo XLR Base in metallo Un filtro Un cavo USB Lo stand per ilLo Shock Mount Lo stand per il filtro IlInteressante notare di come lo shock mount sia incluso nella confezione, dato che il più delle volte viene richiesto con un acquisto a ...