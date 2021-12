I Paesi Bassi di Rutte non sono più frugali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Raramente i pianeti politici dell'Unione europea sono sembrati così allineati come in questa fine del 2021. Emmanuel Macron vuole fare del semestre francese di presidenza dell'Ue un momento di svolta per chiudere dossier fondamentali e rilanciare il progetto europeo. A Berlino da pochi giorni è al potere la coalizione semaforo di Olaf Scholz che nel suo contratto di governo prevede un'Europa federale. L'Italia ha Mario Draghi come presidente del Consiglio e, se non si sposterà al Quirinale a inizio 2022, ha intenzione di mettere tutto il suo peso nella revisione del Patto di stabilità e crescita. Già di per sé questo trio inedito avrebbe buone possibilità di realizzare grandi cose. Mercoledì si è aggiunto il premier olandese, Mark Rutte, che ha presentato un accordo di coalizione che di fatto mette fine allo status di “frugale” dei ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Raramente i pianeti politici dell'Unione europeasembrati così allineati come in questa fine del 2021. Emmanuel Macron vuole fare del semestre francese di presidenza dell'Ue un momento di svolta per chiudere dossier fondamentali e rilanciare il progetto europeo. A Berlino da pochi giorni è al potere la coalizione semaforo di Olaf Scholz che nel suo contratto di governo prevede un'Europa federale. L'Italia ha Mario Draghi come presidente del Consiglio e, se non si sposterà al Quirinale a inizio 2022, ha intenzione di mettere tutto il suo peso nella revisione del Patto di stabilità e crescita. Già di per sé questo trio inedito avrebbe buone possibilità di realizzare grandi cose. Mercoledì si è aggiunto il premier olandese, Mark, che ha presentato un accordo di coalizione che di fatto mette fine allo status di “frugale” dei ...

Advertising

Wiki_Fred : Oggi pensavo agli abitanti dei Paesi Bassi: paesibassani? Paesani bassi? Paesi bassini? Pabassetti? Pabassini? Facciamo prima con: olandesi. - MatteoZanelli : Gentili min. @robersperanza e @luigidimaio , a gennaio sarò ad Amsterdam per qualche giorno, nonostante la doppia d… - alba_iro : Natale nei Paesi Bassi con il semi-lockdown. Dopo le 17 incontri solo persone con cani, qualcuno che corre e rider.… - la_chichamazota : RT @geraldinacolot2: I Paesi Bassi non erano mai caduti così in basso! @antonioguterres @delcyrodriguezv @NicolasMaduro @taniapsuv @Wil… - fran20042007 : @Raffael31870221 È proprio il caso di dire, che candidandosi nei paesi “bassi” ne sarebbe… all’ ALTEZZA???? -