Contro i No Green Pass Cirio invita a manifestazione Si Vax

Il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha chiamato a raccolta il popolo dei vaccinati, invitandoli a una manifestazione Si Vax sabato a Torino, dove è in programma l'ormai abituale raduno dei No Green Pass. "Faccio un invito a tutti i vaccinati, sabato venite a Torino così si dimostra nei fatti e nei numeri che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani ha fatto la scelta della fiducia, della medicina, della vita" ha detto il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, interpellato sulla manifestazione nazionale no vax."Per quanto concerne la manifestazione di sabato – ha aggiunto – conoscendo il rigore e la serietà del prefetto e del questore di Torino sono certo che garantiranno da una parte la libertà di manifestazione che ...

