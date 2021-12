Confronto Renzi-Pm sul caso Open Il fondatore d' Iv | A viso aperto

Advertising

carlosibilia : Per Fontana (vicesegretario Lega) il cdx comincerà il confronto sul Quirinale da Renzi e dai centristi: “sono i più… - GiusPecoraro : RT @velo_di_maia: Negli hater di #Renzi coabitano, quasi sempre, ignoranza e malafede, un mix micidiale che rende impossibile il confronto.… - sghi29 : RT @velo_di_maia: Negli hater di #Renzi coabitano, quasi sempre, ignoranza e malafede, un mix micidiale che rende impossibile il confronto.… - fenice_risorta : RT @velo_di_maia: Negli hater di #Renzi coabitano, quasi sempre, ignoranza e malafede, un mix micidiale che rende impossibile il confronto.… - semeoro1 : RT @velo_di_maia: Negli hater di #Renzi coabitano, quasi sempre, ignoranza e malafede, un mix micidiale che rende impossibile il confronto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Confronto Renzi

La tesi è che chi propone un candidato bandiera rifiuta il. Sulla stessa lunghezza d'onda ... "Il mio suggerimento è sempre lo stesso: aspettare gennaio", mette le mani avanti. Ma nel Pd ...... che ha in buona sostanza dato ragione asulla violazione della Costituzione che i pm ... il fondatore d'Italia Viva, attraverso Facebook , ha dato notizia in prima persona delavvenuto: ...Dopo il voto di ieri della Giunta per le immunità, l'ex premier al confronto coi pm del caso Open. "Quelle 94mila pagine a spese del contribuente" ...Dopo il voto di ieri della Giunta per le immunità, l'ex premier al confronto coi pm del caso Open. "Quelle 94mila pagine a spese del contribuente" ...