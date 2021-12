Beppino Englaro | padre di Eluana | “Un Parlamento che non decide sul fine vita è disumano”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La legge sulapproda in Aula alla Camera dopo essere stato approvato dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali. Ha fatto discutere la scarsa presenza di deputati nel primo giorno di discussione, che ha visto – tra gli altri – l’intervento di Anna Francesca Ruggiero del Movimento 5 Stelle, che ha dedicato le sue parole, commosse, al. La fotografia impietosa dell’Aula di Montecitorio deserta “non rappresenta il”, ha detto il presidente della Camera Roberto Fico. Il lunedì è consuetudine che gli scranni siano semivuoti, ma Fico ammette i ritardi dell’organo legislativo: “La legge sulè andata in discussione generale, ilè in colpevole ritardo e spero che si possa arrivare all’approvazione il prima possibile. Non si può ...

Quando hai dovuto lottare contro tutti per compiere la scelta più dolorosa della tua vita, sai cosa significa essere Mario: aver bisogno di mettere fine a una pena senza essere in grado di farlo. Sai ...Così, il papà di Eluana, la giovane che è rimasta in stato vegetativo per 17 anni fino alla morte sopravvenuta il 9 febbraio 2009 a seguito dell'interruzione della nutrizione ...In un'intervista a La Stampa, il padre di Eluana Englaro, Beppino, commenta i lavori alla Camera sulla legge che dovrebbe normare il fine vita ...Approda per la prima volta in plenaria, alla Camera, il pdl atteso da almeno 15 anni. Una manciata di deputati, i cuori sono altrove. Fine discussione, l’iter riprende a febbraio ...