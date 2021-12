Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 15 dicembre 2021 | Trono Classico e Over

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)15è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 15, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNella puntata di ieri, abbiamo visto l’uscita di Isabella Ricci e Fabio Mantovani che, dopo una breve, ma intensa frequentazione hanno deciso di lasciare definitivamente la trasmissione per poter vivere più serenamente la propria storia. Secondo le...

e Donne/15 dicembre: in onda la scelta di Andrea Nicole? ' Quando ho baciato Andrea Nicole ho pensato che è di una dolcezza disarmante e che bacia bene, che adoro le sue labbra ...Secondo leche circolano sul web, nella puntata di oggi ae Donne potrebbero scendere finalmente i petali rossi sul trono classico. Andrea Nicole dovrebbe fare la sua scelta dopo ...Una Vita, anticipazioni 16 dicembre: come procederà la telenovela? Scopriamolo insieme! Servante scrive nuovi brani per Jacinto Le prime esperienze musicali di Jacinto legate al suo precedente lavoro ...Che cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi, mercoledì 15 dicembre 2021? Chi saranno i protagonisti del dating show ...