Tg1 | l’inviata Lucia Goracci ’sequestrata’ in Romania da una senatrice no-vax – Video

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tg1, il servizio diLa troupe del Tg1 è rimasta per ore in “ostaggio” dellano-vax. E’ accaduto in, dove la giornalistasi era recata per documentare l’allarmante contesto sanitario, influenzato da una bassa percentuale di vaccinati rispetto agli altri paesi europei., durante l’intervista a Diana ?o?oac? – esponente politica sostenitrice di teorie negazioniste del Covid – è stata “sequestrata” da quest’ultima e solo l’intervento dell’ambasciata italiana ha risolto la situazione. La disavventura è stata raccontata ieri sera in un servizio del Tg1 a cura della stessa. La giornalista, dopo aver incalzato lasulla pandemia, ha dapprima ...