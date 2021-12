Rafa Nadal torna in campo ad Abu Dhabi nel Mubadala Championship

Advertising

SuperTennisTv : ???? Fermo dallo scorso agosto, #Nadal tornerà in campo nell'ATP250 di Melbourne. 'Voglio tornare in campo presto, ma… - Redsamb : Vabbeh possiamo dimenticare la formula 1 e passare direttamente al ritorno di Rafa Nadal? Grazie - MatteoBilli72 : Manolo Santana non c’è più: un quarto d’ora di ricordi di suo “fratello” Nicola Pietrangeli [AUDIO ESCLUSIVO]. E Ra… - Piergiulio58 : È morto Manolo Santana, una leggenda del tennis spagnolo. Il ricordo di Rafa Nadal. - SalvatoreSodan1 : RT @TennisWorldit: È morto Manolo Santana, una leggenda del tennis spagnolo. Il ricordo di Rafa Nadal -

Ultime Notizie dalla rete : Rafa Nadal

Tutto pronto per il ritorno in campo di. Gli abbonati Sky avranno il privilegio di rivedere per primi il 35enne campione spagnolo di nuovo con la racchetta in mano nel Mubadala World Tennis Championship, torneo di esibizione ...Diversi tennisti hanno voluto fare le proprie condoglianze mediante i social network e tra questi non potevano mancare quelle della leggenda del tennis iberico Rafael. Santana eavevano un ...Ultimo appuntamento dell'anno con il Mubadala World Tennis Championship, torneo di esibizione che si gioca ad Abu Dhabi dal 16 al 18 dicembre. La manifestazione segnerà l'atteso ritorno in campo di R ...Rafa Nadal, finalmente, torna in un campo da tennis. Ad Abu Dhabi, si giocherà il Mubadala Championship che sarà visibile su Sky ...