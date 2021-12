Kingsman 3 | Matthew Vaughn svela quando inizieranno le riprese

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ledi3 hanno finalmente un mese previsto per l'inizio del lavoro sul set, ecco le dichiarazioni di. Il registahatoledi3, il terzo capitolo della storia che concluderà il racconto con al centro Eggsy. Nel 2019 era stato Taron Egerton ad ammettere che esisteva uno script e che il progetto prevedeva la realizzazione della fine della trilogia. Durante la promozione del prequel The King's Man - Le origini, il registaha ora dichiarato che l'inizio del lavoro su3 non è più così distante. Il regista hato: "Siamo pronti ...