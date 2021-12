Inter, prosegue la telenovela con il Cagliari per Nandez: gli aggiornamenti (Di martedì 14 dicembre 2021) Ancora dubbi sul futuro di Nahitan Nandez: nessuna trattativa in corso tra Cagliari e Inter in vista di gennaio Continua la telenovela fra l’Inter e il Cagliari con Nandez sullo sfondo. Come riferito da La Nuova Sardegna sempre che al momento non ci sia nessuna trattativa in corso fra nerazzurri e rossoblù. Il presidente Giulini sarebbe intenzionato a convincere l’esterno uruguaiano a restare fino al termine della stagione per dare supporto per la salvezza. Se ne riparlerà a giugno. CONTINUA SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Ancora dubbi sul futuro di Nahitan: nessuna trattativa in corso train vista di gennaio Continua lafra l’e ilconsullo sfondo. Come riferito da La Nuova Sardegna sempre che al momento non ci sia nessuna trattativa in corso fra nerazzurri e rossoblù. Il presidente Giulini sarebbe intenzionato a convincere l’esterno uruguaiano a restare fino al termine della stagione per dare supporto per la salvezza. Se ne riparlerà a giugno. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

