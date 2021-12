Ibrahimovic a Papa Bergoglio: «Le piace il Milan? Io faccio magie in campo» (Di martedì 14 dicembre 2021) Zlatan Ibrahimovic è stato ricevuto in Vaticano e ha donato al Pontefice una maglia rossonera, insieme al nuovo libro “Adrenalina” Incontro al Vaticano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è stato ricevuto dal Papa e si è intrattenuto in una breve conversazione con lui. Emozionato, il fuoriclasse del Milan è stato il primo a rompere il ghiaccio porgendo al pontefice il suo libro “Adrenalina”. Peace and Love @Pontifex ln pic.twitter.com/Pm6R3jRM1D— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra official) December 14, 2021 DICHIARAZIONI – «Ho portato qualcosa per lei e ci tenevo a dargliela personalmente. Questa è una parte della mia storia, contiene la descrizione della mia vita e un piccolo messaggio. Le piace il Milan? Io con questa faccio un po’ di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Zlatanè stato ricevuto in Vaticano e ha donato al Pontefice una maglia rossonera, insieme al nuovo libro “Adrenalina” Incontro al Vaticano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Zlatanè stato ricevuto dale si è intrattenuto in una breve conversazione con lui. Emozionato, il fuoriclasse delè stato il primo a rompere il ghiaccio porgendo al pontefice il suo libro “Adrenalina”. Peace and Love @Pontifex ln pic.twitter.com/Pm6R3jRM1D— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra official) December 14, 2021 DICHIARAZIONI – «Ho portato qualcosa per lei e ci tenevo a dargliela personalmente. Questa è una parte della mia storia, contiene la descrizione della mia vita e un piccolo messaggio. Leil? Io con questaun po’ di ...

