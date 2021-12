I "designati" di Emiliano a capo di Asl inesistenti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : designati Emiliano

ilGiornale.it

... che saranno appositamente allestiti presso alcuni istituti scolastici. I pediatri di ... Tutto è in linea con l'appello fatto dal Presidenteche, nel ringraziare i Pediatri pugliesi ...Con lui sono statiin ruoli direzionali Andrea Spadaccini , segretario, e Francesco ... raccogliendo le esperienze di altre aggregazioni associative attive nel capoluogogià dagli ...La giunta Emiliano designa i commissari a capo di enti sanitari da istituire. Per Fratelli d'Italia si tratta di nomine illegittime ...Dieci uomini e una sola donna. Tra riconferme, ripescaggi (anche dall’album della politica) e nomine per strutture create ad hoc. E se l’ospedale è ancora un cantiere e non ha una data di apertura, ne ...