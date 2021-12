“Devi uscire ora dalla Casa”. Non solo Alex Belli: fuori in 2 in un colpo solo al GF Vip 6 (Di martedì 14 dicembre 2021) GF Vip 6, colpi di scena su colpi di scena nella nuova puntata. Lunedì 13 dicembre 2021 la Casa ha perso “due pezzi”. Alex Belli innanzitutto, che è stato squalificato. Si sapeva che sarebbe entrata – per l’ennesima volta – Delia Duran: Alfonso Signorini l’aveva anticipato ore prima delle diretta. Non si poteva immaginare però la reazione che avrebbe avuto lui, dopo quanto accaduto con Soleil Sorge. Nonostante il “freeze”, non appena ha sentito le parole di Delia Duran, Alex Belli è corso ad abbracciarla. Quindi è scattata la squalifica per non aver rispettato le regole anti Covid. Ma questo è stato un fuori programma. Alex Belli non è stato il solo a lasciare il reality show di Canale 5 perché come ogni settimana, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) GF Vip 6, colpi di scena su colpi di scena nella nuova puntata. Lunedì 13 dicembre 2021 laha perso “due pezzi”.innanzitutto, che è stato squalificato. Si sapeva che sarebbe entrata – per l’ennesima volta – Delia Duran: Alfonso Signorini l’aveva anticipato ore prima delle diretta. Non si poteva immaginare però la reazione che avrebbe avuto lui, dopo quanto accaduto con Soleil Sorge. Nonostante il “freeze”, non appena ha sentito le parole di Delia Duran,è corso ad abbracciarla. Quindi è scattata la squalifica per non aver rispettato le regole anti Covid. Ma questo è stato unprogramma.non è stato ila lasciare il reality show di Canale 5 perché come ogni settimana, ...

