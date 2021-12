Controlli ambientali, sequestrata una discarica abusiva (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Cipriano Picentino, nell’ambito di Controlli mirati al contrasto dell’abbandono e smaltimento illecito di rifiuti, si sono portati lungo la strada litoranea denominata via Mare Mediterraneo del comune di Pontecagnano Faiano presso la struttura dell’ex discoteca “Camino Real”. La pattuglia, allertata dallo stato di abbandono delle mura perimetrali che presentano brecce e varchi di accesso e dalla visibile presenza di cumuli di materiali accatastati che sovrastano in altezza le stesse mura perimetrali, con l’impiego di un drone, ha ispezionato l’area ed accertato la presenza all’interno dell’immobile di una significativa quantità di rifiuti. Più precisamente all’interno dell’area, e sversati su di una superficie di circa 4.000 mq, erano presenti rifiuti di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Cipriano Picentino, nell’ambito dimirati al contrasto dell’abbandono e smaltimento illecito di rifiuti, si sono portati lungo la strada litoranea denominata via Mare Mediterraneo del comune di Pontecagnano Faiano presso la struttura dell’ex discoteca “Camino Real”. La pattuglia, allertata dallo stato di abbandono delle mura perimetrali che presentano brecce e varchi di accesso e dalla visibile presenza di cumuli di materiali accatastati che sovrastano in altezza le stesse mura perimetrali, con l’impiego di un drone, ha ispezionato l’area ed accertato la presenza all’interno dell’immobile di una significativa quantità di rifiuti. Più precisamente all’interno dell’area, e sversati su di una superficie di circa 4.000 mq, erano presenti rifiuti di ...

Advertising

ArpaPiemonte : Incendio di materie plastiche in un capannone a Beinasco (To). Tecnici Arpa sul posto per i controlli ambientali - anteprima24 : ** #Controlli ambientali, sequestrata una discarica abusiva ** - Nike55621177 : RT @Willi_Shake_01: Atleti, gente sottoposta a controlli periodici, che attraverso ore ed ore di allenamento temprano il loro corpo sino a… - alessandro1846 : RT @Willi_Shake_01: Atleti, gente sottoposta a controlli periodici, che attraverso ore ed ore di allenamento temprano il loro corpo sino a… - CarmenTucudean : RT @Willi_Shake_01: Atleti, gente sottoposta a controlli periodici, che attraverso ore ed ore di allenamento temprano il loro corpo sino a… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli ambientali Kachin. Chiesa: fermare lo sfruttamento delle risorse naturali ... lungo il fiume Irrawaddy e in molte altre zone, causando danni ambientali, cambiamenti climatici e ... Nonostante, infatti, gli stretti controlli alla frontiera tra Myanmar e Cina, a causa della ...

Trasporta rifiuti speciali senza autorizzazioni: sanzione salata per un 38enne AULLA " Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri, questa volta rivolti al rispetto delle norme ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti. Una pattuglia della Stazione di Aulla (Massa - Carrara), ...

Controlli ambientali, sequestrata una discarica abusiva anteprima24.it Lanuvio, aumentano i controlli della Polizia Locale nel periodo natalizio (MeridianaNotizie) Lanuvio, 14 dicembre 2021 - È in corso a Lanuvio, su disposizione dell'amministrazione comunale e dell'assessore all'ambiente Mario Di Pietro, una grande attività di controllo, post ...

Ecoreati, Legambiente: «Il Governo raccolga l’appello lanciato dal Relatore Onu» Dopo le dichiarazioni di Marcos Orellana, relatore speciale delle Nazioni Unite sulle sostanze tossiche e diritti umani, il presidente nazionale di Ecoreati, Legambiente: «Il Governo raccolga l’appell ...

... lungo il fiume Irrawaddy e in molte altre zone, causando danni, cambiamenti climatici e ... Nonostante, infatti, gli strettialla frontiera tra Myanmar e Cina, a causa della ...AULLA " Continuano senza sosta idei Carabinieri, questa volta rivolti al rispetto delle norme, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti. Una pattuglia della Stazione di Aulla (Massa - Carrara), ...(MeridianaNotizie) Lanuvio, 14 dicembre 2021 - È in corso a Lanuvio, su disposizione dell'amministrazione comunale e dell'assessore all'ambiente Mario Di Pietro, una grande attività di controllo, post ...Dopo le dichiarazioni di Marcos Orellana, relatore speciale delle Nazioni Unite sulle sostanze tossiche e diritti umani, il presidente nazionale di Ecoreati, Legambiente: «Il Governo raccolga l’appell ...