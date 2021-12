Clima | Onu certifica record di 38 gradi nell' Artide

(Di martedì 14 dicembre 2021) L'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'Onu hato una nuova temperatura massima raggiunta in. Si tratta dei 38Celsius registrati l'anno passato in Siberia. 'Questo nuovo ...

...dell'. Questo perché, nonostante la crescente importanza della questione, manca ancora un adeguato ancoraggio istituzionale per la gestione sistematica dei rischi per la sicurezza legati al. ...L'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ha certificato una nuova temperatura massima raggiunta in Artide. Si tratta dei 38 gradi Celsius ...un campanello d'allarme per il nostroche ...La Russia ha posto il veto a una bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che collega il cambiamento climatico alle minacce Cambiamento climatico e sicurezza: la Russia mett ...ONU: "Questo nuovo record di temperatura dell'Artide rappresenta un campanello d'allarme per il clima che cambia" ...