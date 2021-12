Cappato | “Così il Paese perde credibilità e i malati restano in un limbo”

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il tesoriere dell’associazione Coscioni: «La legge rischia di essere inutile. Era l’occasione per non discriminare più chi è costretto a sopportare sofferenze terribili»

Ultime Notizie dalla rete : Cappato Così

Questi numeri mostrano come il tema dell'eutanasia, ancoraideologicamente connotato dentro i ... l'ultima delle quali sul caso di Dj Fabo e nota come sentenza, che prevede per via ...... rispetto al suicidio assistito), con l'associazione Luca Coscioni di Marcoche ha raccolto ... Non èfacile, e mica solo perché Lega e Fratelli d'Italia sono (in linea generale) contrari. ...