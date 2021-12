Advertising

Agenzia_Ansa : Una 27enne è stata uccisa questa sera nel rione Lineri a Misterbianco, a pochi chilometri da Catania. La vittima è… - italiaserait : 27enne uccisa nel catanese, morto presunto omicida: probabile suicidio - simcopter : RT @rtl1025: ?? È stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di #Catania il 30enne sospettato del #femminicidio… - messveneto : Femminicidio nel Catanese: trovato morto il presunto assassino di Jenny Cantarero. Si pensa al suicidio: La 27enne… - Adnkronos : 27enne uccisa nel catanese, trovato morto il presunto omicida: è probabile il suicidio. -

Ultime Notizie dalla rete : 27enne uccisa

... laa colpi di pistola nella tarda serata del 10 dicembre scorso in una strada della periferia tra Misterbianco e Catania.E' stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di Catania il 30enne sospettato del femminicidio di Giovanna 'Jenny' Cantarero, laa colpi di pistola nella ...Milano, 14 dic. (LaPresse) - È stato trovato in zona non abitata del villaggio Campo di Mare, in provincia di Catania, il cadavere del presunto autore del ...È stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di Catania il 30enne sospettato del femminicidio di Giovanna 'Jenny' Cantarero, la 27enne uccisa a colpi ...