Uccisa a coltellate a Cagliari, il compagno fermato tenta il suicidio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il compagno di Mihaela Kleics, la 50enne romena Uccisa nella sua abitazione a Quartu Sant'Elena (Cagliari), è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario. L'uomo è piantonato all'ospedale Brotzu di Cagliari in seguito al tentativo di suicidio: una volta rintracciato dai carabinieri vicino a un cavalcavia nelle campagne di Castiadas, nel Sud Sardegna, il 56enne ha cercato di tagliarsi la gola e i polsi. I militari sono riusciti a rintracciarlo grazie all'attività informativa e attraverso le celle della telefonia mobile. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ildi Mihaela Kleics, la 50enne romenanella sua abitazione a Quartu Sant'Elena (), è statocon l'accusa di omicidio volontario. L'uomo è piantonato all'ospedale Brotzu diin seguito altivo di: una volta rintracciato dai carabinieri vicino a un cavalcavia nelle campagne di Castiadas, nel Sud Sardegna, il 56enne ha cercato di tagliarsi la gola e i polsi. I militari sono riusciti a rintracciarlo grazie all'attività informativa e attraverso le celle della telefonia mobile.

