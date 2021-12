Ottavi Champions | Juventus-Sporting Lisbona e Inter-Ajax

(Di lunedì 13 dicembre 2021) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) –. E' questo l'esito del sorteggio effettuato oggi a Nyon valido per glidi finale dellaLeague: andata tra il 15 e il 23 febbraio, ritorno tra l'8 e il 16 marzo 2022. L'urna ha regalato la sfida stellare tra Paris Saint Germain e Manchester United, ovvero Messi contro Ronaldo, e anche Atletico Madrid-Bayern Monaco. Per il resto, il Real Madrid affronterà il Benfica, il City se le vedrà con il Villarreal, il Liverpool con il Salisburgo e il Chelsea con il Lille. Questo il quadro completo degli accoppiamenti: Benfica (Por) – Real Madrid (Esp)Villarreal (Esp) – Manchester City (Eng)Atletico Madrid (Esp) – Bayern Monaco (Ger)Salisburgo (Aut) – Liverpool (Eng)(ITA) – ...

SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? Gli ottavi di finale: ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO S… - Inter : ?? | #UCL Oggi alle 12 il sorteggio a Nyon: sei i possibili incroci, i nerazzurri giocheranno l'andata a San Siro ?? - GoalItalia : Pronti per vivere le emozioni degli ottavi di Champions League? ??

I sorteggi a Nyon. Urna benevola per le due italiane approdate aglidiLeague: la Juve, qualificatasi come prima, ha pescato lo Sporting Lisbona (andata in Portogallo). L'Inter, arrivata seconda nel girone, trova l'Ajax (andata a San Siro). Lo ha ...Sorteggio favorevole, almeno sulla carta, per la Juventus. Poteva andare peggio all' Inter. Aglidi finale diLeague, i bianconeri di Massimiliano Allegri affronteranno lo Sporting Lisbona , mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi dovranno vedersela con gli olandesi dell' Ajax , ...(ANSA) - ROMA, 13 DIC - La Juventus affrontera' lo Sporting Lisbona negli ottavi di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa. (ANSA).NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Juventus-Sporting Lisbona e Inter-Ajax. E’ questo l’esito del sorteggio effettuato oggi a Nyon valido per gli ottavi di finale della Champions ...