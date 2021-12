Multe per chi non accetta bancomat nel Dl Recovery: sanzione di 30 euro più una percentuale della transazione (Di lunedì 13 dicembre 2021) Chi non ha il pos e non permette di pagare con bancomat o carte di credito , va incontro a una multa di almeno 30 euro più il 4% del valore di ogni transazione. È la novità contenuta in un emendamento ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Chi non ha il pos e non permette di pagare cono carte di credito , va incontro a una multa di almeno 30più il 4% del valore di ogni. È la novità contenuta in un emendamento ...

Advertising

HuffPostItalia : Multe per chi non accetta i pagamenti col bancomat - fisco24_info : Dl Recovery: verso multe per chi non accetta bancomat: Sanzione minima 30 euro - telodogratis : Dl Recovery: verso multe per chi non accetta bancomat - daybinary : Dl Recovery: verso multe per chi non accetta bancomat - b_1n0 : RT @HuffPostItalia: Multe per chi non accetta i pagamenti col bancomat -