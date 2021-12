Max Verstappen trionfa, vergogna nel Regno Unito: in prima pagina, questa roba. Caos in F1 | Guarda (Di lunedì 13 dicembre 2021) No, tanto per cambiare gli inglesi non l'hanno presa bene. In questo caso si parla di Formula 1, della vittoria iridata di Max Verstappen ai danni di Lewis Hamilton, nel folle ultimo gp della stagione, deciso all'ultimo giro dopo le controverse decisioni della direzione gara sulla safety car e sulla conclusione della gara. Ma la storia è scritta: Red Bull e olandese campioni, Mercedes e britannico ko. Fine del Regno (almeno per ora). E così, proprio come dopo la finale di Euro 2020, i tabloid e i giornali inglesi urlano allo scandalo, al furto, e lo fanno con titoli di rara ferocia. Non ci stanno, volevano l'ottavo titolo mondiale di Hamilton, e accolgono la sconfitta in modo scomposto. Una circostanza che pare essere nel loro dna. Ad aprire le danze il Daily Telegraph, che titola andando dritto al (loro) punto: "Hamilton derubato". Quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) No, tanto per cambiare gli inglesi non l'hanno presa bene. In questo caso si parla di Formula 1, della vittoria iridata di Maxai danni di Lewis Hamilton, nel folle ultimo gp della stagione, deciso all'ultimo giro dopo le controverse decisioni della direzione gara sulla safety car e sulla conclusione della gara. Ma la storia è scritta: Red Bull e olandese campioni, Mercedes e britannico ko. Fine del(almeno per ora). E così, proprio come dopo la finale di Euro 2020, i tabloid e i giornali inglesi urlano allo scandalo, al furto, e lo fanno con titoli di rara ferocia. Non ci stanno, volevano l'ottavo titolo mondiale di Hamilton, e accolgono la sconfitta in modo scomposto. Una circostanza che pare essere nel loro dna. Ad aprire le danze il Daily Telegraph, che titola andando dritto al (loro) punto: "Hamilton derubato". Quindi ...

Advertising

CB_Ignoranza : A 36 anni, all’ultimo giro, perde l’opportunità di battere il record di Schumacher per mondiali vinti. Si ricompon… - matteorenzi : Quello che è successo oggi sulla pista di #AbuDhabiGP resterà nella storia della Formula 1. Complimenti al nuovo ca… - SkySportF1 : ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ?… - SteGabri : @seorriso @Teo23bron Non concordo che 'hanno' fatto vincere Verstappen (perché ripeto Mercedes poteva pittare ed av… - LorenzoErrico_ : @SteveGone77 Anche. In questo caso, però, perdere all'ultimo giro il tuo 8° mondiale fra incidenti improvvisi e suc… -