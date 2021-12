Il finale de L’Ispettore Barnaby 22 su Giallo il 13 dicembre | la stagione 23 ci sarà?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’episodiode22 chiude la programmazione dellapiù recente dello storico telefilm inglese anche in Italia: il 13va in onda il sesto ed ultimo film, in prima serata dalle 21.10. Ilde22 si intitola Le streghe di Angel’s Rise ed è l’ultimo episodio finora trasmesso da ITV anche nel Regno Unito, dove è in onda dal lontano 1997: la programmazione italiana raggiunge così quella inglese, completando la22 partita lo scorso novembre sul canale 38 del digitale terrestre. L’appuntamento colde22, con la messa in onda del sesto ed ultimo episodio in prima visione assoluta per ...