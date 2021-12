GF Vip | Manila Nazzaro in lacrime | “Mi sa che vi devo salutare”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 13 dicembre 2021) I concorrenti del Grande Fratello Vip, nei giorni precedenti, avevano già ipotizzato un possibile prolungamento del reality, ma la conferma ufficiale da parte di Alfonso Signorini ha gettato tutti nel panico. È difficile, infatti, accettare l’idea di non poter trascorrere le vacanze di Natale assieme ai propri cari e di dover sostenere il carico emotivo di nuove discussioni., in particolare, è apparsa molto turbata dall’accaduto. Dopo un confronto con i suoi familiari, sembra aver preso la decisione definitiva. Ecco cosa è successo! Potrebbe interessarti: Chi sarà l’undicesimo eliminato del Grande Fratello Vip 6? I sondaggiscoppia a piangere Alfonso Signorini ha permesso ai concorrenti del reality di Canale 5 di prendersi un po’ di tempo per decidere cosa fare. Non tutti sono ...