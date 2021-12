Crisi Napoli, scivola al quarto posto (Di lunedì 13 dicembre 2021) Napoli in Crisi, scivola al quarto posto. La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla della gara di ieri, ecco quanto riportato dal quotidiano: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 13 dicembre 2021)inal. La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla della gara di ieri, ecco quanto riportato dal quotidiano: … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

PaoloRecepit1 : A ben guardare il primato dell'inter è anche figlio degl'infortuni del Napoli,discontinuità Milan,ritardo in 'punti… - VosskZ : Al momento milan e napoli in grande crisi e Atalanta con l'Inter in forte ripresa. Mi sto divertendo almeno #InterCagliari - Frances55525019 : @MaQualeFrizione @psicodrammaSSCN Per questo ancora non si tratta di crisi. Oggi il napoli non ha fatto bene prima… - toMMilanello : @emme_emme9 Sicuramente qualcosa lascerebbe. Ma non credo sarebbe così in crisi come Milan e Napoli. Poi, ribadisco… - salvatorino860 : @dariodigida Una sconfitta? Dario i numeri dicono altro. Non è una sconfitta. Il Napoli e’ in crisi di risultati in campionato. -