Alfonso Signorini dubbioso sul triangolo amoroso del Grande Fratello Vip: "Tutto finto o tutto vero?" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sul rapporto tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran è intervenuto in prima persona anche lo stesso Alfonso Signorini. In queste puntate il conduttore è stato il vero e proprio narratore di questo chiacchieratissimo triangolo amoroso ma, nella puntata di questa sera, si è decisamente sbilanciato ponendo un dubbio: "È tutto finto e costruito da parte loro, o è tutto vero?".

