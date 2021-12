Ultime Notizie Serie A: Adani punta sull’Inter, Scamacca e l’intrigo mercato, Dybala non più Joya (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.40 – Atalanta, scatta il caso Muriel – Il colombiano vuole giocare. Le Ultime Ore 9.20 – Calvario senza fine per Dybala: ora la Juventus si fa domande – Ieri un altro stop per Dybala, ora i bianconeri si interrogano sulla Joya. Le Ultime Ore 9.10 – Adani sullo scudetto: «Favorita l’Inter» – L’ex difensore nerazzurro parla della lotta scudetto e indica la favorita. Le parole Ore 8.30 – Roma, piace Maggiore dello Spezia – I giallorossi puntano sul mercato al capitano degli aquilotti . La notizia Ore 8.20 – Scamacca al centro di un intrigo di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.40 – Atalanta, scatta il caso Muriel – Il colombiano vuole giocare. LeOre 9.20 – Calvario senza fine per: ora la Juventus si fa domande – Ieri un altro stop per, ora i bianconeri si interrogano sulla. LeOre 9.10 –sullo scudetto: «Favorita l’Inter» – L’ex difensore nerazzurro parla della lotta scudetto e indica la favorita. Le parole Ore 8.30 – Roma, piace Maggiore dello Spezia – I giallorossino sulal capitano degli aquilotti . La notizia Ore 8.20 –al centro di un intrigo di ...

