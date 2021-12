Truffavano l’Inps percependo la disoccupazione per la piccola colonia | assolti due agricoltori

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOliveto Citra (Sa) –perché il fatto non sussiste. Con questa motivazione il giudice della Prima Sezione Penale del Tribunale di Salerno, Giuseppe Ferruccio, ha assolto duedi 60 e 46 anni, entrambi residenti nel comune di Oliveto Citra, difesi dall’avvocato cassazionista Vincenzo Morriello, accusati di truffa aggravata nei confronti dell’Erario per aver percepito indebitamente l’indennità diagricola in qualità di “piccoli coloni” su terreni siti nella Valle del Sele mediante inesistenti rapporti di lavoro. L’indagine, avviata nel 2014 dalla Procura di Salerno, portò gli inquirenti a scovare tra gli altri, dei rapporti di lavoro “” inesistenti tra un uomo di 64 anni e una donna di 46 anni, per la coltivazione di un fondo ...