Potremmo registrare ogni attività terrestre con un semplice computer | Arriva la scatola nera della Terra

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un solo strumento per studiare il clima, gli stravolgimenti termici, l’evoluzione culturale e sociale, i movimenti del sottosuolo e l’innalzamento delle acque. Ma non solo. Da oggi undal discreto aspetto “naturale” si trasformerà nella memoria attiva. Abbiamo a che fare con un enorme monolite d’acciaio, installato sulla costa occidentaleTasmania, che registrerà tutti i principali eventi che si manifesteranno sulla. Dai cambiamenti climatici ai fatti di cronaca, dai movimenti del sottosuolo alle novità politiche. Ecco a voi l’Earth Black Box. Earth Black Box – curiosauro.itLadel mondo Sì, è proprio una, concepita per archiviare e monitorare ...

Advertising

J_pablo99 : RT @meltinpoz: Potremmo aver registrato la prima di @BnMpod Potremmo aver scelto di registrare un podcast con @J_pablo99 alle 8:30 di Dome… - BnMpod : RT @meltinpoz: Potremmo aver registrato la prima di @BnMpod Potremmo aver scelto di registrare un podcast con @J_pablo99 alle 8:30 di Dome… - meltinpoz : Potremmo aver registrato la prima di @BnMpod Potremmo aver scelto di registrare un podcast con @J_pablo99 alle 8:3… -

Ultime Notizie dalla rete : Potremmo registrare

TV Sette Benevento

E se il ritmo delle vaccinazioni dovesseun'ulteriore ripresa, come già avvenuto nelle ... Continuando con questo ritmopassare un inverno tranquillo, con un'epidemia sotto controllo'...'L'errore più grave chefare ora è sottovalutare la gara con l'Empoli. È una squadra in ...aspettarsi contro l'Empoli? Gli azzurri fanno ancora i conti con le tante assenze fatte. ' ...RIETI - Con la prossima presentazione delle domande, prenderà il via il programma di Servizio Civile Universale denominato “Inclusione sociale dalla Tuscia alla ...Sono 1028 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 21.717 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 887. Il tasso di positività sale al 4,7% ieri era al 3,7%. L'isola è, al ...