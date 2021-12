Mare Group rileva il 51% della salernitana Mate Consulting

(Di domenica 12 dicembre 2021), la holding campana che investe in Innovazione Tecnologica per l’Industria, le PMI e la PA, consolida il percorso di crescita con l’acquisizionemaggioranza di, società di informatica attiva da oltre vent’anni., nata a Salerno e con sedi anche a Napoli e Roma, vanta un fatturato in crescita di circa 6 milioni di euro e oltre 50 risorse impegnate in progetti di sviluppo software e system integration. Si occupa di manutenzione applicativa e gestione del ciclo di vita del software all’interno di diversi contesti aziendali, offrendo personalizzazioni, estensioni e aggiornamenti. È attiva anche in ambito Business Intelligence con l’analisi, la reportistica e la creazione di cruscotti direzionali. In linea con la filosofia che ...

