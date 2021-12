Lazio, Sarri: «Dobbiamo essere più cattivi e lucidi» (Di domenica 12 dicembre 2021) “Abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo andati in vantaggio, abbiamo perso Pedro e Zaccagni che stavano facendo un’ottima partita, abbiamo perso i giocatori che stavano facendo meglio. Un gol è stato subito per un eccesso di generosità a mezzora della fine. Ci sono stati un paio di episodi particolari, come un tocco di mano in area che l’arbitro non è neppure andato a rivedere così come la punizione stampata all’incrocio di Basic. Al netto delle defezioni, prima e durante il match, abbiamo giocato contro un avversario molto abile tecnicamente. La squadra deve essere più cattiva e lucida, nel primo tempo abbiamo avuto un paio di frangenti in cui siamo ripartiti in superiorità numerica: dovremo capire come uscirne”. Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la sconfitta ... Leggi su footdata (Di domenica 12 dicembre 2021) “Abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo andati in vantaggio, abbiamo perso Pedro e Zaccagni che stavano facendo un’ottima partita, abbiamo perso i giocatori che stavano facendo meglio. Un gol è stato subito per un eccesso di generosità a mezzora della fine. Ci sono stati un paio di episodi particolari, come un tocco di mano in area che l’arbitro non è neppure andato a rivedere così come la punizione stampata all’incrocio di Basic. Al netto delle defezioni, prima e durante il match, abbiamo giocato contro un avversario molto abile tecnicamente. La squadra devepiù cattiva e lucida, nel primo tempo abbiamo avuto un paio di frangenti in cui siamo ripartiti in superiorità numerica: dovremo capire come uscirne”. Lo ha detto il tecnico dellaMaurizioai microfoni diStyle Channel dopo la sconfitta ...

