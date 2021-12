“L’amor che move il sole e l’altre stelle”: una nuova lectura Dantis in scena a Fondi (Di domenica 12 dicembre 2021) Roma, 12 dic – Mercoledì 15 dicembre, alle 20.30, si terrà uno spettacolo incentrato sulla figura di Dante Alighieri nella città di Fondi, con ingresso gratuito. La lectura Dantis, intitolata “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, vedrà in scena i fratelli Gianmarco e Francesco Latilla all’auditorium Sergio Preti. Entrambi non sono nuovi a celebrazioni riguardanti il sommo poeta, già protagonista di eventi passati che hanno riscontrato meritevole successo locale. La lectura Dantis per celebrare L’amore Il nuovo spettacolo sembra trasmettere un significato ancor più empatico ed apprezzabile, capace di valorizzare un personaggio storico in chiave fortemente attuale. La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 12 dicembre 2021) Roma, 12 dic – Mercoledì 15 dicembre, alle 20.30, si terrà uno spettacolo incentrato sulla figura di Dante Alighieri nella città di, con ingresso gratuito. La, intitolata “cheil”, vedrà ini fratelli Gianmarco e Francesco Latilla all’auditorium Sergio Preti. Entrambi non sono nuovi a celebrazioni riguardanti il sommo poeta, già protagonista di eventi passati che hanno riscontrato meritevole successo locale. Laper celebraree Il nuovo spettacolo sembra trasmettere un significato ancor più empatico ed apprezzabile, capace di valorizzare un personaggio storico in chiave fortemente attuale. La ...

Advertising

D1NNINGT4BL3 : @_onlythebrav_ non li si amor ma l’importante è che lo vedi - Doussie_ : @V_Mannello @Corriere Cecio fa'il bravo. Informati dalla ladyfake ma limitati solo a questo. Non commentare per l'amor di Dio che fai pena. - Stefaniaboh_ : RT @amoginstwit: Gin si è comprata delle creme, le ha incartate e messe sotto l'alberello che ha fatto nella sua cameretta... [... e quest… - elena_ele6 : RT @chiaravillage: @lettriceseriale Ma io anche empatizzo tutta la vita con lui ma per l’amor di Dio lei è proprio l’anti tesi della donna… - fant_chia_amor : RT @PaoloACM94: @fant_chia_amor @falliremooggi Per me siamo diventati prevedibili. Abbiamo spesso un giro palla sterile e che ci porta quin… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amor che “L’amor che move il sole e l’altre stelle”: una nuova lectura Dantis in scena a Fondi Il Primato Nazionale