Inter-Cagliari in tv e streaming: dove vederla (Di domenica 12 dicembre 2021) I nerazzurri di Simone Inzaghi ospitano i rossoblù di Mazzarri nel posticipo serale della 17ª giornata di Serie A: dove vedere Inter-Cagliari L'Inter di Simone Inzaghi ospita il Cagliari di Walter Mazzarri nel posticipo della domenica sera della 17ª giornata della Serie A 2021/2022. I nerazzurri sono secondi in classifica con 37 punti, una lunghezza in meno dei cugini del Milan, che con una vittoria scavalcherebbero in vetta, i rossoblù sono terzultimi a quota 10 e avrebbero bisogno di un risultato positivo per alimentare le possibilità di salvezza. Inter-Cagliari: la partita si giocherà domenica 12 dicembre nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d'inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Matteo Marchetti di Ostia ...

