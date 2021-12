Ibrahimovic nel 'club dei 300' con Messi e CR7: il Milan è aggrappato a lui (Di domenica 12 dicembre 2021) Sarà lo stadio, sarà l'Udinese, forse i colori, ma quando Ibra vede il bianconero si scatena. E punge allo stesso modo: un anno fa con una rovesciata a 7' dalla fine, stavolta con un guizzo a mezza ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 dicembre 2021) Sarà lo stadio, sarà l'Udinese, forse i colori, ma quando Ibra vede il bianconero si scatena. E punge allo stesso modo: un anno fa con una rovesciata a 7' dalla fine, stavolta con un guizzo a mezza ...

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic salva il #Milan nel finale. Un punto guadagnato per come si era messa la partita a #Udine. Prestazione… - Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo (483?) Leo Messi (475?) ?? Zlatan Ibrahimovic (300?) Ibra entra nel club dei 300 gol nei cinque g… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Udinese e Milan 1-1 nell'ultimo posticipo odierno della 17/a giornata d'andata del campionato di… - gab72boa : RT @AntoVitiello: #Ibrahimovic salva il #Milan nel finale. Un punto guadagnato per come si era messa la partita a #Udine. Prestazione davve… - sportli26181512 : Gazzetta - Ibra eterno, non invecchia in campo: 300 gol negli anni 2000: Con il gol arrivato nel pareggio esterno d… -