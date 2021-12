Torino, Cairo: “Juric è un top. Non mi sono mai pentito di aver comprato i granata” (Di sabato 11 dicembre 2021) “sono contento di Juric. È un allenatore che ha grandi capacità e qualità che dato alla squadra un gioco, un modo di stare in campo e una capacità di stare alti, vedo che i ragazzi lo seguono molto e lui ha le idee chiare. Sta facendo veramente un buon lavoro, secondo me abbiamo qualche punto in meno di quelli che potevamo avere, però quando non li hai vuol dire che qualcosa è mancato e dobbiamo lavorare su questo qualcosa”. Queste le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, intervistato da Radio Deejay: “Jurici? La franchezza in un rapporto educato è giusta. Lui è arrivato in una situazione non brillante della squadra. Era giusto fare qualcosa di affine al gioco che porta e quindi era giusto che si facesse sentire. Io preferisco chi mi dice le cose quando si è in tempo per ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) “contento di. È un allenatore che ha grandi capacità e qualità che dato alla squadra un gioco, un modo di stare in campo e una capacità di stare alti, vedo che i ragazzi lo seguono molto e lui ha le idee chiare. Sta facendo veramente un buon lavoro, secondo me abbiamo qualche punto in meno di quelli che potevamoe, però quando non li hai vuol dire che qualcosa è mancato e dobbiamo lavorare su questo qualcosa”. Queste le parole del presidente del, Urbano, intervistato da Radio Deejay: “i? La franchezza in un rapporto educato è giusta. Lui è arrivato in una situazione non brillante della squadra. Era giusto fare qualcosa di affine al gioco che porta e quindi era giusto che si facesse sentire. Io preferisco chi mi dice le cose quando si è in tempo per ...

