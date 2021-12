Omicidio Giovanna Cantarero: spunta una testimone, irreperibile l’ex compagno (Di sabato 11 dicembre 2021) Continuano le indagini sulla morte di Giovanna Cantarero, la giovane donna di 27 anni uccisa ieri sera a colpi di arma da fuoco in una strada della periferia di Misterbianco, in provincia di Catania. Presente al momento dell’Omicidio una donna che è stata ascoltata per tutta la notte dai carabinieri del comando provinciale di Catania. La vittima era appena uscita dal panificio all’angolo tra via Allende e via Nobel dove lavorava. Insieme a lei un’amica, con la quale stava aspettando l’arrivo della macchina della madre. Giovanna è stata avvicinata da un uomo che le ha puntato la pistola alla testa e ha sparato più volte. Nessun dettaglio da parte della testimone sull’identità dell’omicida, scrive la Repubblica. Complice lo choc e il fatto che l’assassino avesse il volto nascosto. Anche se gli ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Continuano le indagini sulla morte di, la giovane donna di 27 anni uccisa ieri sera a colpi di arma da fuoco in una strada della periferia di Misterbianco, in provincia di Catania. Presente al momento dell’una donna che è stata ascoltata per tutta la notte dai carabinieri del comando provinciale di Catania. La vittima era appena uscita dal panificio all’angolo tra via Allende e via Nobel dove lavorava. Insieme a lei un’amica, con la quale stava aspettando l’arrivo della macchina della madre.è stata avvicinata da un uomo che le ha puntato la pistola alla testa e ha sparato più volte. Nessun dettaglio da parte dellasull’identità dell’omicida, scrive la Repubblica. Complice lo choc e il fatto che l’assassino avesse il volto nascosto. Anche se gli ...

