Advertising

news_mondo_h24 : Omicidio a Napoli, morto un uomo di 35 anni - telodogratis : Napoli, omicidio a Ponticelli: ucciso con 10 colpi arma da fuoco - StraNotizie : Napoli, omicidio a Ponticelli: ucciso con 10 colpi arma da fuoco - fisco24_info : Napoli, omicidio a Ponticelli: ucciso con 10 colpi arma da fuoco: Trasportato all'Ospedale del Mare, è morto poco d… - italiaserait : Napoli, omicidio a Ponticelli: ucciso con 10 colpi arma da fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli omicidio

Non è morto subito nonostante gli avessero sparato 10 colpi di pistola da distanza ravvicinata: un agguato riservato ai boss. Teatro dell'il quartiere Ponticelli, alla periferia di. È accaduto la scorsa notte: la vittima è Gennaro Matteo , 35 anni, nato a Cercoli e residente a Portici, già noto alle forze dell'ordine. ...di Camorra a Ponticelli , quartiere diEst, nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 dicembre. Gennaro Matteo ( 35 anni , originario di Cercola e residente Portici) è stato ucciso in via ...Dieci colpi di arma da fuoco. Così è stato ucciso nella notte a Napoli Gennaro Matteo, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era a bordo di un’auto in viale Luca Pacioli, quartiere Ponticel ...Non è morto subito nonostante gli avessero sparato 10 colpi di pistola da distanza ravvicinata: un agguato riservato ai boss. Teatro dell'omicidio il quartiere Ponticelli, alla ...