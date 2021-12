La figlia, i nipoti, Giannini: applausi e commozione ai funerali di Lina Wertmuller (Di sabato 11 dicembre 2021) arrivata tenendosi per mano con i famigliari e gli amici più stretti, Maria Zulima Job, figlia adottiva di Lina Wertmuller, ai funerali della madre alla Chiesa degli Artisti a Roma . In lacrime ha ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 11 dicembre 2021) arrivata tenendosi per mano con i famigliari e gli amici più stretti, Maria Zulima Job,adottiva di, aidella madre alla Chiesa degli Artisti a Roma . In lacrime ha ...

Advertising

lupogrigio111 : RT @valy_s: #Remuzzi e @myrtamerlino per #Natale,invitano i NONNI a stare attenti AI NIPOTI I nonni di mia figlia(vaccinati)non si fanno al… - carolgiurla : RT @valy_s: #Remuzzi e @myrtamerlino per #Natale,invitano i NONNI a stare attenti AI NIPOTI I nonni di mia figlia(vaccinati)non si fanno al… - polveredystelle : RT @valy_s: #Remuzzi e @myrtamerlino per #Natale,invitano i NONNI a stare attenti AI NIPOTI I nonni di mia figlia(vaccinati)non si fanno al… - GessaMarta : RT @valy_s: #Remuzzi e @myrtamerlino per #Natale,invitano i NONNI a stare attenti AI NIPOTI I nonni di mia figlia(vaccinati)non si fanno al… - 73Orlando73 : RT @valy_s: #Remuzzi e @myrtamerlino per #Natale,invitano i NONNI a stare attenti AI NIPOTI I nonni di mia figlia(vaccinati)non si fanno al… -