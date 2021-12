Federica Panicucci non abbandona Mattino5: la conduttrice svela il suo futuro nella trasmissione (Di sabato 11 dicembre 2021) Nelle ultime ore ci ha pensato proprio Federica Panicucci ha fare chiarezza sul suo futuro su Canale 5. La conduttrice negli ultimi tempi era finita al centro di numerose voci che riguardano il suo futuro sulla rete del gruppo Mediaset, con gli stessi vertici della televisione che avevano dovuto chiarire i loro piani per la showgirl. Sembrava infatti che la sua pausa natalizia potesse durare addirittura fino a febbraio 2022, tempo utile per la rete di riassestare la programmazione e ripartire verso una primavera fatta di importanti novità dopo il taglio ai costi alle redazioni giornalistiche imposte dal gruppo. Ad oggi però sembra sia tornato il sereno sul ruolo della Panicucci a Mattino 5, tanto che per la gioia degli affezionati spettatori la stessa conduttrice ha ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 11 dicembre 2021) Nelle ultime ore ci ha pensato proprioha fare chiarezza sul suosu Canale 5. Lanegli ultimi tempi era finita al centro di numerose voci che riguardano il suosulla rete del gruppo Mediaset, con gli stessi vertici della televisione che avevano dovuto chiarire i loro piani per la showgirl. Sembrava infatti che la sua pausa natalizia potesse durare addirittura fino a febbraio 2022, tempo utile per la rete di riassestare la programmazione e ripartire verso una primavera fatta di importanti novità dopo il taglio ai costi alle redazioni giornalistiche imposte dal gruppo. Ad oggi però sembra sia tornato il sereno sul ruolo dellaa Mattino 5, tanto che per la gioia degli affezionati spettatori la stessaha ...

