Cruciani e il no vax: "Come stava, così l'ho convinto a ricoverarsi" (Di sabato 11 dicembre 2021) Uno dei più assidui ascoltatori de La Zanzara, no vax, si trova ora ricoverato col Covid: è stato Cruciani a convincerlo a farsi curare

