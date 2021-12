Al?Coffi-Cortoglobo omaggio a Bosso

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 11 dicembre 2021) Penultima serata per la XVI edizione del «COFFI –Film Festival Italia» che si tiene dall’8 al 12 dicembre 2021 in versione streaming sul portale www.coffifestival.it La giornata di oggi si apre dalle ore 10.00, con il Coffi-School, premiazione del vincitore per la categoria Spazio Scuola. Alle 19.30, Coffi-Contest, premiazione del vincitore del contest Sottobicchieri d’autore, con la partecipazione della Scuola Italiana di Comix di Napoli: l’iniziativa è dedicata ai film cult che hanno fatto la storia del Cinema. Alle 20.00 per Coffi-Guest, dialogo con Franco Rina, direttore e fondatore del CinemadaMare Film Festival. Quindi presentazione e proiezione de “Il confino è un bosco” di Giorgio Milocco, vincitore del premio Epeo d’Oro, come miglior film della Main Competition di CinemadaMare 2021, il più grande raduno internazionale di giovani film-maker. La ...