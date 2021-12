Violentata e rinchiusa per due giorni | usava coltelli e peperoncino per torturarla

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Legata al letto e costretta ad assecondare ogni sua richiesta, ferita con un coltello da cucina alle braccia e colpita al volto: questo l’incubo che ha vissuto una 36enne di Civitavecchia per quasi 3, prima di riuscire a fuggire da quella casa del suo aguzzino. Dalla sua casa. Era andata a convivere con il compagno, un 39enne del posto. Così è cominciato l’orrore per la donna, che è stata segregata in casa,e sottoposta a sevizie di vario tipo. Il carnefice è stato arrestato e dovrà rispondere di sequestro di persona, lesioni personali continuate e pluriaggravate, violenza sessuale. Leggi anche: Tragedia all’Olimpico, va a vedere la partita e muore: stroncato da un malore Legata al letto per 2e seviziata I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia, su delega della locale Procura ...