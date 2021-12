Uomini e Donne, ex tronista rivela la sua strana ossessione: “Non sono a posto con la testa” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un ex tronista del programma condotto da Maria De Filippi ha confessato di possedere una stranissima ossessione. Scopriamo di che si tratta Mentre il dating show targato Mediaset continua senza interruzioni il suo corso, di recente a catturare l’attenzione dei tanti telespettatori del format sono state le dichiarazioni di un ex volto del programma. Il L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 10 dicembre 2021) Un exdel programma condotto da Maria De Filippi ha confessato di possedere una stranissima. Scopriamo di che si tratta Mentre il dating show targato Mediaset continua senza interruzioni il suo corso, di recente a catturare l’attenzione dei tanti telespettatori del formatstate le dichiarazioni di un ex volto del programma. Il L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - robersperanza : Oggi nella Giornata Internazionale dei Diritti Umani, iI Comitato Interministeriale per i Diritti Umani ha voluto r… - gianlucarizzo46 : Oggi #10Dicembre si celebra la #MadonnadiLoreto patrona di tutti gli aviatori ed operatori dell'aria. Auguri a tutt… - jamesbibarnes : RT @Mottalemi: No ok non va bene non educare gli uomini e pensare che la soluzione sia fare un vagone solo per le donne ma semplicemente io… - WhatAFuckFuck : RT @Diamonds97__: Ovviamente riuscireste a travisare anche queste parole. Lui non vuole essere la guida di nessuno, né il paladino delle do… -