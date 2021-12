Morata e Kean non convincono: i bianconeri puntano una stella del Real! (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Juventus con Morata e Kean in attacco non convince a pieno Max Allegri che vorrebbe ulteriori rinforzi per migliorare la squadra in fase offensiva. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo il peso dell’attacco è ricaduto su calciatori che non stanno rispondendo a pieno in chiave realizzativa. Appunto per questo la società bianconera cerca di individuare dei rinforzi, infatti secondo Calciomercato.com Marco Asensio è uno dei nomi papabili per raggiungere Torino sponda Juve, soprattutto se l’estate prossima dovesse sbarcare a Madrid Kylian Mbappè che inevitabilmente ridurrebbe il minutaggio in campo dell’attuale numero 11 madridista. Piero Inferrera Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Juventus conin attacco non convince a pieno Max Allegri che vorrebbe ulteriori rinforzi per migliorare la squadra in fase offensiva. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo il peso dell’attacco è ricaduto su calciatori che non stanno rispondendo a pieno in chiave realizzativa. Appunto per questo la società bianconera cerca di individuare dei rinforzi, infatti secondo Calciomercato.com Marco Asensio è uno dei nomi papabili per raggiungere Torino sponda Juve, soprattutto se l’estate prossima dovesse sbarcare a Madrid Kylian Mbappè che inevitabilmente ridurrebbe il minutaggio in campo dell’attuale numero 11 madridista. Piero Inferrera

Advertising

GiovaAlbanese : #Allegri alla vigilia di #JuveGenoa: '#Pellegrini e #Kulusevski saranno confermati, #Locatelli sta bene e giocherà… - alicepvrpose_ : basta video del pipita perché se penso che ora siamo nelle mani di morata e kean mi viene solo da piangere - DanyRoss70 : RT @triglione72: Kean deve lavorare per arrivare almeno al livello tecnico di Matri e Iaquinta, non credo possa arrivare a quello di Marion… - morganevermind : Per giocare con un #morata così, metterei dentro #kean e basta. #Juventus - maxitreviso : @juventusfc un centravanti vero altro che Kean e Morata nemmeno lontanamente all’altezza di pulirgli le scarpe figu… -

Ultime Notizie dalla rete : Morata Kean Allegri non gradisce - Juventus, in attacco è un vortice negativo Max Allegri continua ad essere insoddisfatto di quanto accade sulla prima linea bianconera. Nonostante il gol, bocciato Moise Kean. Massimiliano Allegri continua a non gradire affatto cometa formazione da egli allenata incontri continue difficoltà ad andare a segno. Il tecnico della Juventus sta cercando sì di sistemare la ...

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA JUVENTUS/ Diretta tv, chance per Pellegrini? (Serie A) Intanto il tecnico toscano ha perso Kulusevski: in caso di nuovo modulo, Morata sarà il centravanti (favorito su Kean) con Cuadrado che agirà come laterale destro sulla trequarti e Alex Sandro che ...

Agostinelli: «Kean deve maturare. Morata? Che involuzione in attacco» Juventus News 24 Calciomercato Juventus, l’ultima idea per l’attacco fa impazzire i tifosi Ultimo nome per quanto riguarda l'attacco della Juventus; il giocatore potrebbe arrivare in prestito e i tifosi sognano.

Juve, la Gazzetta: “La decisione è pronta su Morata col Venezia. E Kean o Kaio…” Come spiega La Gazzetta dello Sport, la Juventus aspetta la sfida col Venezia ma Max Allegri ha già una mossa ben chiara in testa. L’allenatore vuole lanciare ancora Alvaro Morata dal primo minuto, af ...

Max Allegri continua ad essere insoddisfatto di quanto accade sulla prima linea bianconera. Nonostante il gol, bocciato Moise. Massimiliano Allegri continua a non gradire affatto cometa formazione da egli allenata incontri continue difficoltà ad andare a segno. Il tecnico della Juventus sta cercando sì di sistemare la ...Intanto il tecnico toscano ha perso Kulusevski: in caso di nuovo modulo,sarà il centravanti (favorito su) con Cuadrado che agirà come laterale destro sulla trequarti e Alex Sandro che ...Ultimo nome per quanto riguarda l'attacco della Juventus; il giocatore potrebbe arrivare in prestito e i tifosi sognano.Come spiega La Gazzetta dello Sport, la Juventus aspetta la sfida col Venezia ma Max Allegri ha già una mossa ben chiara in testa. L’allenatore vuole lanciare ancora Alvaro Morata dal primo minuto, af ...